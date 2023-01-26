«Росэнергоатом»: Заявление МАГАТЭ о «мощных взрывах» в окрестностях ЗАЭС – провокация

Советник генерального директора «Росэнергоатома» Ренат Карчаа в четверг, 26 января, заявил, что заявление МАГАТЭ о «мощных взрывах» около Запорожской АЭС ничто иное, как провокация со стороны агентства, – сообщает ТАСС

В частности, Карчаа сказал: «Звуки, которые сотрудники МАГАТЭ приняли за взрывы, – это артиллерийские дуэли, что в последнее время взрывов около ЗАЭС не было. Информацию о «мощных взрывах» разместили намеренно, чтобы дискредитировать Россию. Ничем иным как провокацией я не могу это назвать. Прежде чем выдавать такую информацию, ее нужно проверить, установить, а не на слух полагаться. С одной стороны, они хотят показать, что занимаются чем-то полезным, с другой – опять посеять в общественном мнении Запада мысль о том, что Россия не справляется с обеспечением ядерной безопасности».

«Сотрудники ЗАЭС, эксплуатирующей компании и инспекторы МАГАТЭ ежедневно осматривают станцию, обходя ее по периметру. В этот период работала артиллерия, но на значительном удалении. Никаких взрывов не было ни на территории атомной станции, ни около нее», отметил представитель «Росэнергоатома».

Напомним, ранее сегодня, МАГАТЭ сообщило о «мощных взрывах» в непосредственной близости от Запорожской АЭС.

Мелитополь, Иван Бабурин

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