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Пятница, 27 января 2023, 01:51 мск

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Москалькова обсудила с украинским омбудсменом обмен ранеными

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова Фото: пресс-служба Кремля

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в режиме видеоконференции в четверг, 26 января, обсудила с украинским коллегой Дмитрием Лубинцом вопрос обмена ранеными, – сообщают СМИ.

В своем Telegram-канале Москалькова написала: «Наше взаимодействие уже позволило решить ряд вопросов, связанных с воссоединением семей, установлением пропавших без вести с каждой стороны, помощи по обмену пленными и взаимному возвращению домой удерживаемых гражданских лиц. Продолжая продвигаться в этом направлении, договорились о содействии в обмене списками тяжелораненых, подлежащих репатриации, оказании помощи компетентным органам в возврате граждан, подлежащих депортации».

Сообщается, что во встрече также принимал участие главный омбудсмен Турции Шереф Малкоч.

Москва, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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