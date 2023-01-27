Сестра Ким Чен Ына: КНДР всегда будет «в одном окопе» с Россией

Сестра Первого секретаря Трудовой партии КНДР Ким Чен Ына, заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии страны Ким Ё Чжон в пятницу, 27 января, заявила, что Северная Корея всегда будет на стороне России, – сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи.

В заявлении Ким Ё Чжон говорится:«Мы всегда будем в одном окопе вместе с армией и народом России, которая встала на борьбу для защиты достоинства и чести государства, суверенитета и безопасности страны. США, накачивая Украину вооружениями, стимулируют нестабильность в мире, но Запад не сможет сломить героический дух армии и народа России и поставленное ими на Украину вооружение будет сгорать и превращаться в металлолом».

Пхеньян, Иван Бабурин

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