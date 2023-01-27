СМИ: Запад опасается, что украинский конфликт может пойти по сценарию Первой Мировой войны

Военное руководство европейских стран и США опасаются, что конфликт на Украине может развиваться по сценарию Первой мировой войны с массовым использованием артиллерии и без активных действий на фронтах, – сообщает агентство Bloomberg.

Агентство со ссылкой на источники среди военного руководства западных стран пишет, что в странах Запада и США опасаются, что «военная ситуация на Украине может перерасти в конфликт по аналогию с Первой Мировой войной, которая характеризовалась отсутствием практически какого-либо движения на фронтах и массовым использованием артиллерии. Пример такого противостояния – бои за Артемовск (Бахмуи), которые измотали украинские силы, заставляя перебрасывать солдат и снижая возможность Киева проводить наступательные операции в других местах».

«При этом, Запад намерен продолжать поддерживать Украину, о чем свидетельствуют последние объявления о новых поставках военной техники», – отмечает Bloomberg.

Вашингтон, Иван Бабурин

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