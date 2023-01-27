Захарова посоветовала новому послу США в Москву не повторять ошибки предшественников

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в пятницу, 27 января, заявила, что Россия надеется на то, что новый посол США в Москве Линн Трейси не будет повторять ошибки своих предшественников, – сообщают СМИ со ссылкой на трансляцию брифинга в YouTube.

В ходе своего выступления Захарова сказал, что «прогрессом при новой главе американской дипмиссии было бы неухудшение двусторонних отношений с США, но и в это, в общем-то, верится с трудом».

«В этом плане у американского посла, учитывая зашкаливающую в политической элите США русофобию вне зависимости от партийной принадлежности, практически нет свободы маневра. Это мы тоже понимаем. Конечно, мы надеемся, что нынешний посол учтет ошибки одного из своих предшественников, ныне уже патентованного русофоба Макфола, который вмешался во внутренние дела России под вывеской работы с гражданским обществом», – заявила российский дипломат и добавила: «Мы могли бы рекомендовать (Линн Трейси, – прим. ред) наступить на горло собственной песне и не наступать на старые грабли»,

Линн Трейси прибыла в Москву26 января, сменив на посту посла США в России Джона Салливана, который завершил свою работу в сентябре из-за болезни супруги.

Москва, Иван Бабурин

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