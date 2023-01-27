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Пятница, 27 января 2023, 19:01 мск

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Путин поручил обеспечить уровень МРОТ в 2023 году выше уровня инфляции

Архив. Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин поручил обеспечить уровень минимального размера оплаты труда (МРОТ) в России с опережением инфляции в 2023 году.

В документе, опубликованном в пятницу, 27 января, на сайте Кремля, говорится: «Правительству РФ обеспечить повышение в 2023 году минимального размера оплаты труда с опережением темпов роста инфляции и роста среднемесячной заработной платы в стране в 2023 году и представить предложения по дальнейшему повышению минимального размера оплаты труда. Доклад по этому вопросу должен быть представлен до 1 июля 2023 года».

Москва, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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