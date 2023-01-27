Послу Латвии предписано покинуть Россию в течение двух недель

В МИД России в пятницу, 27 января, сообщили, что в ведомство была вызвана временная поверенная в делах Латвии Даце Рутка в связи с решением руководства ее страны по понижению уровня российско-латвийских дипломатических отношений. Российской стороной выражен решительный протест.

В сообщении российского внешнеполитического ведомства говорится: «Подчеркнуто, что обоснование этого шага ссылками на некую «солидарность» с другими прибалтийскими странами не принимается. «Солидарность» между ними лишь в другом – в тотальной русофобии и желании стать инициаторами враждебных шагов в отношении России, что поощряется США и некоторыми другими недружественными для нас странами. При этом латвийскому ВПД (временная поверенная в делах) было заявлено, что коль скоро принципиальное решение принято, мы не считаем нужным ждать до обозначенной Ригой даты завершения послами своих миссий».

«Послу Латвии Марису Риекстиньшу предписано покинуть Российскую Федерацию в течение двух недель. Вся ответственность за нынешнюю ситуацию лежит на государственном руководстве Латвии», – заявили на Смоленской площади.

Москва, Иван Бабурин

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