Генсек ООН: Неонацисты представляют главную внутреннюю угрозу для ряда стран

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая на церемонии в честь Международного дня памяти жертв Холокоста в пятницу, 27 января, заявил, что неонацисты и движения сторонников превосходства белой расы являются главной угрозой внутренней безопасности ряда стран, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления генсек ООН сказал: «Движения неонацистов, сторонников превосходства белой расы с каждым днем становятся все более опасными. Фактически в настоящее время они представляют собой угрозу внутренней безопасности номер один в ряде стран – и угрозу, нарастающую быстрее других».

«Горькая правда состоит в том, что антисемитизм повсюду. Его интенсивность увеличивается. За последний год ортодоксальные евреи подвергались нападениям на оживленных улицах Манхэттена, еврейские школьники подвергались издевкам в Мельбурне, баннеры ненавистнического содержания висели на мосту 4-й автострады в Лос-Анджелесе, а свастики были нанесены баллончиком на мемориал Холокоста в Берлине. Опрос за опросом приводят к одному и тому же выводу: антисемитизм находится на рекордно высоком уровне», – подчеркнул Антониу Гутерриш.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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