ПАСЕ потребовала создать международный трибунал против политического и военного руководства России и Белоруссии

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) в пятницу, 27 января, приняла резолюцию, призывающую к созданию международного трибунала для расследования действий властей России и Белоруссии в украинском конфликте, – сообщают СМИ.

В пресс-службе ПАСЕ, в частности, заявили: «ПАСЕ потребовала создания специального международного уголовного трибунала в Гааге для расследования действий российского и белорусского политического и военного руководства. Соответствующая резолюция была принята в пятницу».

«Трибунал должен распространить свою юрисдикцию на тех, кто планировал, готовил, инициировал или осуществлял российскую операцию на Украине. В ПАСЕ рассчитывают получить поддержку от максимально возможного числа стран и международных организаций и, в частности, Генеральной Ассамблеи ООН», – заявили официальные представители Ассамблеи.

Следует напомнить, что Комитет министров Совета Европы (КМСЕ) 16 марта 2022 года принял решение о прекращении полномочий России в ПАСЕ.

Страсбург, Иван Бабурин

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