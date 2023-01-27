Министр обороны ФРГ исключил поставки истребителей Киеву

Глава Федерального министерства обороны Германии Борис Писториус в пятницу, 27 января, заявил, что, поставки истребителей Украине исключены, – сообщает Süddeutsche Zeitung.

Отвечая на вопрос издания о возможности поставок Киеву истребителей, Писториус сказал: «Я полагаю, что этот вариант исключен. Истребители – это намного более сложные, чем танки системы вооружений, с иной огневой мощью и радиусом действия. Я бы предостерег от их передачи Украине».

Напомним, что ранее на этой неделе американское издание Politico со ссылкой на источники сообщило, что представители некоторых западных стран обсуждают возможность передачи истребителей Украине.

«Идею поставок истребителей Киеву наиболее активно поддерживают страны Балтии. Однако, этот вопрос, вероятно, будет более спорным, чем ситуация с танками», – говорится в публикации Politico.

Берлин, Иван Бабурин

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