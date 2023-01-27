Генсек ООН призвал к ограничениям в интернете

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на церемонии в честь Международного дня памяти жертв Холокоста в пятницу, 27 января, обратился с призывом установить ограничения в интернете для предотвращения распространения ненависти и лжи, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления Гутерриш сказал: «Сегодня я обращаюсь со срочным призывом ко всем, кто имеет влияние в информационной экосистеме. К регуляторам, политикам, технологическим компаниям, СМИ, гражданскому обществу и правительствам. Остановите ненависть! Установите ограничения! Соблюдайте их. Многие уголки интернета становятся токсичными хранилищами ненависти и злобной лжи».

«Я также призываю к принятию кодекса поведения для обеспечения целостности публичной информации – чтобы люди могли делать выбор, основываясь на фактах, а не на выдумках. У всех нас своя роль. Мы не можем позволить старой ненависти найти новые выходы на цифровые площадки», – подчеркнул генсек ООН.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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