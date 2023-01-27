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Пятница, 27 января 2023, 23:01 мск

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Орбан назвал Украину «ничейной землей»

Виктор Орбан фото из архива официального сайта правительства Венгрии

Официальный представитель МИД Украины Олег Николенко в пятницу, 27 января, заявил, что председатель правительства Венгрии Виктор Орбан во время общения с венгерскими журналистами назвал Украину «ничейной землей», сравнив с Афганистаном, – сообщают украинские СМИ.

На своей странице в одной из соцсетей пресс-секретарь украинского МИДА написал: «Во время общения с журналистами премьер-министр Венгрии сравнил Украину с «Афганистаном» и назвал ее «ничейной землей». Очередное пренебрежительное высказывание Виктора Орбана в адрес Украины. Будапешт продолжает курс на сознательное разрушение венгерско-украинских отношений, существенно утяжеляя возможность ведения дальнейшего диалога между двумя соседними странами».

«В МИД будет вызван посол Венгрии для откровенного разговора. Оставляем за собой право принятия и других мер реагирования», – написал также Николенко.

Киев, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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