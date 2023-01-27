Лидер группы Little Big признан иноагентом

Министерство юстиции РФ в пятницу, 27 января, внесло в список иноагентов лидера группы Little Big, выступающего под псевдонимом Ильич – Илью Прусикина*.



Кроме лидера Little Big в список иноагентов попали: журналист Фидель Агумава*, официального представителя далай-ламы XIV в России, Монголии и странах СНГ Эрдни-Басан Омбадыков*, татарский правозащитник Рафис Кашапов*, феминистка и акционистка Дарья Серенко*. В минюсте сообщили, что в обосновании их включения в реестр иноагентов указана статья 7 федерального закона «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием».





Москва, Иван Бабурин

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