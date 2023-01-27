В Германии потребовали от главы МИД объяснить слова «Мы все воюем с Россией»

Премьер-министр федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер потребовал от главы МИД ФРГ Анналены Бербок объясниться за фразу «Мы ведем войну против России, а не друг против друга», произнесенную ею на заседании ПАСЕ в Страсбурге 24 января, – сообщает в пятницу, 27 января, издание Sächsische Zeitung.

В комментарии газете премьер-министр Саксонии сказал: «Министр иностранных дел – наш главный дипломат. Она должна тщательно обдумывать свои слова. В острой ситуации мы не можем позволить себе двусмысленных высказываний».

Напомним, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала прояснить позицию Берлина на предмет участия в конфликте на Украине.

Дрезден, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»