Конгрессмены республиканцы Трой Нелс, Лорен Боберт, Пол Госар и Илай Крейн направили в пятницу, 27 января, на имя президента США Джо Байдена и шефа Пентагона Ллойда Остина послание с требованием объяснений по поводу передачи Киеву танков Abrams, – сообщает ТАСС.

В письме членов Палаты представителей Конгресса США говорится: «Американский народ избрал нас не для того, чтобы постоянно тратить его заработанные тяжким трудом деньги на конфликт на другом конце света, не демонстрируя при этом способность надлежащим образом отслеживать конечное применение оружия, боеприпасов, бронетехники и всех других форм предоставляемой Киеву военной помощи».

«Мы настаиваем, чтобы президент Джо Байден и министр обороны Ллойд Остин ответили на ряд конкретных вопросов: Какие действия правительство США собирается предпринять, чтобы не допустить попадания американского оружия и военной техники, поставляемых ВСУ, в руки преступных группировок, террористов? Как именно контролируется передача конечному пользователю на Украине различного военного имущества? Как администрация планирует отчитываться о потере и уничтожении оружия и военной техники США, поставленного на Украину и возмещать расходы американским налогоплательщикам? Ответ на эти вопросы требуем предоставить к 15 февраля», – подчеркнули конгрессмены.

Американские законодатели в письме также отметили, что «вооруженные силы Украины еще до начала проведения Россией специальной военной операции в феврале 2022 года показали неспособность предотвращать хищение и продажу военного имущества. … Нынешняя эскалация конфликта продолжает происходить за счет американского налогоплательщика».

Вашингтон, Иван Бабурин

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