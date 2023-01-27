Польский премьер-министр заявил, что Чечня в России находится, «как в тюрьме»

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в пятницу, 27 января, заявил, что Чечня и другие народы освободятся от Российской Федерации, где они находятся, как «в тюрьме», – сообщает агентство AFP со ссылкой на французский кабельный информационный телеканал LCI.

В интервью корреспонденту телеканала Дарюса Рошбена Моравецкий заявил: «Есть части России, которые являются тюрьмами для других (нерусских, – прим.ред.) народов и они освободятся от Российской Федерации. Эти территории можно было бы освободить, как, например, Чечню. Они могли бы забрать свою независимость. Они веками боролись за свою свободу, и последние несколько десятилетий они боролись с большой мотивацией. Я считаю, что Чечня заслуживает своей независимости».

Париж, Иван Бабурин

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