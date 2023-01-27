СМИ: Вашингтон недооценил русских

Полковник США в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что Вашингтон надеялся на крах Москвы на Украине, но недооценил русских, – сообщает в пятницу, 27 января, The American Conservative.

В своей статье для издания, Макгрегор пишет: «Вступая в опосредованный конфликт с Москвой, Вашингтон надеялся, что Россия столкнется с внутренним крахом и капитулирует перед требованиями Запада, но этого не произошло. Все дело в том, что в Америке недооценили сплоченность российского общества, скрытый военный потенциал этой страны и ее относительную невосприимчивость к западным санкциям».

«Украина несет колоссальные потери, и неспособность коллективного Запада отсрочить ее неизбежное поражение, вызывает в Вашингтоне недовольство и даже отчаяние», – отмечает в своем публикации Дуглас Макгрегор.

Вашингтон, Иван Бабурин

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