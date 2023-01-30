Иранский производитель беспилотников попал под санкции ЕС

Иранская государственная корпорация Iran Aircraft Manufacturing Industries Corporation (HESA), занимающаяся производством беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в понедельник, 30 января, внесена Евросоюзом в санкционный список, – сообщают СМИ.

В приложении к опубликованному постановлению Совета ЕС в «Официальном журнале» ЕС, говорится: «Авиастроительная корпорация HESA – иранская компания, специализирующаяся на производстве военных и гражданских самолетов, и беспилотных летательных аппаратов. HESA производит БПЛА, используемые Корпусом стражей исламской революции. … БПЛА производства HESA в Иране используются Российской Федерацией».

«Из-за ситуации на Украине организация, участвующая в разработке и доставке беспилотных летательных аппаратов в Россию, должна быть внесена в перечень физических и юридических лиц и организаций, подлежащих ограничительным мерам. Настоящий регламент ЕС вступает в силу с даты его публикации в «Официальном журнале» Европейского союза», – говорится также в решении Совета ЕС.

Брюссель, Иван Бабурин

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