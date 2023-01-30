ВОЗ выпустила рекомендации на случай ядерного ЧП

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опубликовала 66-страничный документ с рекомендациями на случай ядерного или радиоактивного ЧП. Предыдущие рекомендации обнародовались в 2007 году, – сообщают в понедельник, 30 января, СМИ.

В распространенном документе ВОЗ, в частности, говорится: «При радиоактивном инциденте население может получить дозы радиации от ничтожных до угрожающих жизни. Правительства должны быть готовы к оказанию медицинской помощи пострадавшим, и подготовиться нужно как можно скорее. … Необходимо создать запасы стабильного йода, лекарств, выводящих из организма радионуклиды, и средств, борющихся с симптомами ядерного поражения, таких, как противорвотное».

«Ядерная катастрофа может стать результатом выброса на атомной электростанции или исследовательском реакторе, взрыва грязной бомбы или ядерного удара», – отмечается в сообщении Всемирной организации здравоохранения.

Женева, Иван Бабурин

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