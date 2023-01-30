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Понедельник, 30 января 2023, 19:35 мск

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Алиев пообещал обеспечивать Европу энергией сто лет

Фото: Официальный сайт правительства Азербайджана (nk.gov.az)

Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Будапеште в понедельник, 30 января, заявил, что Баку может поставлять энергию в Европу в течение ста лет, – сообщает агентство MTI.

Во время своего выступления Алиев сказал: «У Азербайджана достаточно энергии, чтобы в качестве надежного поставщика в последующие сто лет удовлетворить потребности Европы. И природный газ, и электроэнергия, поступающие из Азербайджана, проходят через Венгрию, поэтому Венгрия от этой новой ситуации тоже выигрывает. Мы рады, что Венгрия становится частью решения, а не проблемы с точки зрения энергоснабжения Европы».

Агентство также сообщает, что в ходе визита Ильхама Алиева в Будапешт между Азербайджаном и Венгрией было подписано семь соглашений, в том числе декларация о расширенном стратегическом партнерстве. Другие подписанные азербайджано-венгерские соглашения касались сотрудничества в сфере космических исследований, в отношении природного газа, миграции, а также агропромышленного комплекса.

Будапешт, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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