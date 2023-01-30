Блинкен заявил, что США продолжат побуждать Египет соблюдать права человека

Госсекретарь США Энтони Блинкен после переговоров с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси и министром иностранных дел Самехом Шукри в рамках своего визита в Каир на брифинге в понедельник, 30 января, заявил, что Вашингтон продолжит поощрять Египет к принятию мер в области прав человека, – сообщают СМИ.

Глава американского госдепа, в частности, заявил: «США будут побуждать Египет к принятию мер в области прав человека, включая освобождение большего числа политических заключенных и гарантии свободы выражения мнений. Каир предпринял важные шаги в защите религиозных свобод, расширении прав и возможностей женщин и освобождении некоторых заключенных. Но опасения, которые у нас есть, остаются, и со всей искренностью, как партнеры, мы выразили их очень четко. Мы затронули случаи отдельных заключенных».

Следует отметить, что находясь в Египте, Блинкен встретился с группой активистов, в том числе с известным активистом Хоссамом Бахгатом.

Каир, Иван Бабурин

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