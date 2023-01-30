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Понедельник, 30 января 2023, 19:36 мск

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В Курской области продолжается усиление границы

Губернатор Курской области Роман Старовойт на планерке в понедельник, 30 января, заявил, что в регион в ближайшие дни прибудет дополнительный контингент для защиты государственной границы с Украиной, – сообщает газета «Курские известия».

Во время свого выступления Старовойт сказал: «Поручения даны, необходимо оказать всестороннюю поддержку по приему и размещению дополнительных сил и средств, чтобы военнослужащие как можно быстрее приступили к выполнению задач по защите государственной границы и обеспечению безопасности Курской области. В регионе уже сформирован солидный контингент сил и средств минобороны, Росгвардии, пограничников и иных ведомств».

Курск, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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