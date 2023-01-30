Париж и Канберра договорились о совместном производстве снарядов для киевского режима

Министр Вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню по итогам переговоров в формате «2 + 2» с австралийскими коллегами на пресс-конференции в Париже в понедельник, 30 января, заявил, что французские и австралийские власти договорились о совместном производстве снарядов калибра 155 мм для их поставки на Украину, – сообщают СМИ.

Во время общения с журналистами Лекорню сказал: «Вместе с министром обороны Австралии Ричардом Марлзом мы решили предложить нашу совместную помощь Украине. Речь идет о нашем совместном производстве снарядов калибра 155 мм, которые могут быть направлены на Украину. Это первое пожелание Украины. Эти снаряды будут произведены в рамках партнерства промышленности Франции и Австралии. С французской стороны в партнерстве участвует производитель вооружений и военной техники – компания Nexter».

Париж, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»