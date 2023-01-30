Блинкен заявил, что Москва поставляет Тегерану современные вооружения в обмен на беспилотники

Госсекретарь США Энтони Блинкен по итогам встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Иерусалиме на пресс-конференции в понедельник, 30 января, заявил, что Россия поставляет Ирану современные вооружения в обмен на беспилотники, – сообщают СМИ.

В ходе общения с представителями СМИ глава американского госдепа сказал: «Мы согласны, что Ирану нельзя позволить получить ядерное оружие. И мы обсудили углубление сотрудничества для противодействия и препятствования дестабилизирующим действиям Ирана в регионе и за его пределами. Иран поставляет России беспилотники для их применения в специальной военной операции на Украине. В свою очередь, Россия поставляет Ирану современные вооружения. Это двустороннее взаимодействие».

Иерусалим, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»