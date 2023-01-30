Названа возможная дата выступления Путина с посланием Федеральному собранию

Источник в Госдуме РФ в понедельник, 30 января, заявил, что послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию может состояться в 20-х числах февраля, – сообщает ТАСС.

Собеседник агентства, в частности, сказал: «Послание президента может состояться 20 либо 21 февраля».

«Вероятность того, что глава государства выступит с ним ( с посланием, – прим.ред.) в двадцатых числа февраля, высока», – в свою очередь сообщил ТАСС другой источник.

Отметим что, Владимир Путин ранее говорил, что намерен обратиться со следующим посланием к парламенту в начале 2023 года. Следует напомнить, что предыдущее послание президента России Федеральному собранию состоялось в апреле 2021 года.

Москва, Иван Бабурин

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