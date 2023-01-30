Лондон пообещал передать Киеву танки «на Пасху»

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес в понедельник, 30 января заявил, что обещанные Киеву 14 британских танков Challenger 2 могут прибыть на Украину «ближе к Пасхе», – передает агентство Reuters

Как сообщает агентство, Уоллес сказал: «Это будет (поставка танков, – прим.ред.) ближе к лету. Или в мае, вероятно, ближе к Пасхе. Из соображений безопасности не могу привести график обучения украинских военных использованию танков, но что оно начнется с инструктажа по эксплуатации отдельных машин, а затем военные перейдут к боевым действиям в строю».

Напомним, ранее сообщалось, что танки Challenger 2 прибудут на Украину в марте. Следует отметить, что украинские танкисты уже прибыли приехали в Великобританию для обучения управлять тяжелыми танками Challenger 2.

«Обучение не займет много времени, потому что наши военные учатся очень быстро», – заявил посол Украины в Лондоне Вадим Пристайко.

Лондон, Иван Бабурин

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