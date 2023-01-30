Несмотря на призыв генсека НАТО, Южная Корея отказалась отправлять летальное оружие Украине

Президент Южной Кореи Юн Сук Ель во время визита в Сеул генсека НАТО Йенса Столтенберга в понедельник, 30 января, заявил, что его страна не будет поставлять на Украину летальное оружие, – сообщает The Wall Street Journal.

Издание пишет, что в ответ на призыв Столтенберга к Сеулу предоставить вооружения и боеприпасы Украине Юн Сук Ель сказал, что «Республика Корея уже отправила на Украину противогазы, пуленепробиваемые жилеты и медицинские принадлежности. Предоставлять летальное оружие Украине не позволяет закон, запрещающий вооружать страны, участвующие в конфликтах».

Со своей стороны, Столтенберг отметил, что многие страны проводили аналогичную политику, но изменили ее.

«Я призываю Республику Корея продолжать, а также наращивать усилия по вопросу военной поддержки Украины. Решение, конечно, принимать вам, но я скажу, что несколько союзников по НАТО, которые придерживались политики никогда не экспортировать оружие в страны, находящиеся в состоянии конфликта, сейчас изменили эту политику», – заявил генсек НАТО во время выступления в Институте перспективных исследований в Сеуле.

Сеул, Иван Бабурин

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