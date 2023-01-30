СМИ: Столтенберг не хочет покидать пост генсека НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не хотел бы покидать пост и рассматривается как наиболее часто упоминаемая кандидатура на следующий срок, – сообщает в понедельник, 30 января, американское издание Politico.

Со ссылкой на дипломатов стран ЕС и НАТО издание пишет, что Столтенберг намерен продлить свои полномочия на этом посту, многие участники альянса склоняются к тому, что это не исключено.

«Йенс Столтенберг воспринимается как надежный чиновник, способный сохранять хладнокровие и придерживаться сценария даже во время кризиса. При этом есть и другие кандидаты на этот пост, такие как: премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, премьер-министр Эстонии Каи Каллас и министр обороны Великобритании Бен Уоллес», – говорится в публикации Politico.

Следует напомнить, что ранее кандидатами на пост генсека НАТО назывались действующий президент Эстонии Керсти Кальюлайд, а также бывшие главы Хорватии Колинда Грабар-Китарович и Литвы Даля Грибаускайте.

Вашингтон, Иван Бабурин

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