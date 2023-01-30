Байден собрался в Польшу, но пока не решил когда

Президент США Джо Байден в понедельник, 30 января, заявил, что планирует посетить Польшу, однако пока не знает, когда именно, – сообщают СМИ.

Сотрудники пула Белого дома сообщили, что с объявлением о планах визита в Польшу хозяин Белого дома выступил в понедельник вечером.

Напомним, что последняя поездка Джо Байдена в Польшу состоялась в марте 2022 года.

Кроме того, в понедельник пресс-пул Белого дома сообщил, что Джо Байден заявил, что Вашингтон не станет предоставлять Украине истребители F-16.

Отвечая на соответствующий вопрос журналистов, президент США сказал: «Нет».

Напомним, о том, что Вашингтон не исключает возможности отправки F-16 на Украину ранее заявляли в Пентагоне.

Вашингтон, Иван Бабурин

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