США отправили в помощь киевскому режиму несколько десятков БМП

Транспортное командование Вооруженных сил США в понедельник, 30 января, сообщило, что на Украину на прошлой неделе отправилась первая партия боевых машин пехоты (БМП) Bradley в рамках военной помощи Киеву, – сообщают СМИ.

В сообщении ведомства говорится: «Транспортное командование доставляет на Украину первую партию БМП Bradley, которые стали частью объявленного ранее в этом году соглашения о поставке США военной помощи на $2,85 млрд. Груз, включающий более 60 БМП Bradley, на прошлой неделе покинул Норт-Чарлстон, штат Южная Каролина».

Вашингтон, Иван Бабурин

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