Путин поручил разработать программу по профилактике негативных социальных явлений среди молодежи

Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ до 1 марта 2023 года разработать комплексную программу по профилактике негативных социальных явлений в молодежной среде.

В документе, опубликованном на сайте Кремля, говорится: «Правительству Российской Федерации совместно с администрацией президента Российской Федерации: разработать комплексную программу по профилактике негативных социальных явлений в молодежной среде, в том числе предусматривающую участие наставников, благотворительных, добровольческих (волонтерских) организаций в профилактической работе с несовершеннолетними, совершившими преступления небольшой или средней тяжести».

Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин и глава администрации Кремля Антон Вайно»

Кроме того, глава государства поручил минобрнауки до 1 августа текущего года разработать и включить в вузовские программы курс основ российской государственности.

Москва, Иван Бабурин

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