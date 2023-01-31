Анкара: Ситуация по вступлению Финляндии в НАТО в скором времени может проясниться

Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын на брифинге во вторник, 31 января, заявил, что ситуация с Финляндией по процессу членства в НАТО в ближайшие дни может проясниться – Анкара находится в контакте с Хельсинки, – сообщают СМИ.

Представитель Эрдогана в ходе общения с журналистами сказал: «В последний период Швеция предприняла ряд негативных действий, как в отношении священной книги мусульман Корана, так и против президента Турции Тайипа Эрдогана. Здесь мы показали свою позицию, отложили механизм на неопределенный срок. Что скажет Финляндия? Начнется ли новый процесс? Это их решение. Мы находимся в контакте с ними, возможно, в ближайшие недели ситуация в этом направлении прояснится, они оценят положение. У меня будут телефонные переговоры с моими коллегами сегодня-завтра, глава МИД также продолжает контакты».

Напомним, что ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его стрнана может принять решение по членству Финляндии в НАТО, которое «шокирует Швецию».

Анкара, Иван Бабурин

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