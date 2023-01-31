В январе польскую армию покинули почти половина от численности уволившихся за весь прошлый год военных

Депутат польского сейма Кшиштоф Туду во вторник, 31 января, заявил, что только за январь из армии Польши уволилось около 4,4 тыс. военных, что составляет почти половину из тех, кто уволился за весь 2022 год – 8988 человек, – сообщает RT.

Польский депутат также заявил: «Еще примерно 8 тыс. человек покинули Войска территориальной обороны. Таким образом, в общей сложности мундиры сняли порядка 17 тыс. польских солдат. Премьер-министр Моравецкий, вице-премьер и министр национальной обороны должны перед парламентом прояснить ситуацию».

Варшава, Иван Бабурин

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