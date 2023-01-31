Лондон планирует в 2023 году обучить 40 тысяч украинских неонацистов

Представитель премьер-министра Великобритании Риши Сунака заявил, что Соединенное королевство планирует в 2023 году подготовить до 40 тысяч украинских боевиков, – сообщает во вторник, 31 января, газета The Daily Telegraph.

Британское издание пишет, что представитель Сунака, ссылаясь на министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, заявил: «Цель состоит в том, чтобы подготовить дополнительно 40 тыс. человек в этом году».

Следует отметить, что СМИ сообщали, что в Британии на сегодняшний день обучение прошли около 10 тысяч украинских военнослужащих.

Лондон, Иван Бабурин

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