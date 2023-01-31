В польскую армию поступит дополнительная партия противотанковых комплексов Javelin

Глава министерства национальной обороны Польши Мариуш Блащак во вторник, 31 января, не разглашая подробности, заявил, что польское руководство подписало дополнительное соглашение на новые поставки американских противотанковых ракетных комплексах Javelin, – сообщают СМИ.

В своем микроблоге в Twitter Блащак написал: «Сегодня было подписано допсоглашение на поставки очередных пусковых установок и противотанковых управляемых снарядов Javelin для польской армии. Солдаты получат дополнительные пусковые установки, ракеты, а также логистический пакет и пакет обучения».

Следует отметить, что в 2021 году армия Польши получила 60 пусковых установок противотанковых ракетных комплексов Javelin, включая 180 ракет к ним, на сумму в $100 млн.

Варшава, Иван Бабурин

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