Ведущая британского круглосуточного информационного телеканала Sky News Лиз Сторер в эфире во вторник, 31 января, назвала главу киевского режима Зеленского «пешкой в игре больших людей», – сообщают СМИ.

В эфире телеканала Диз Сторер сказала: «У нас есть президент Зеленский, который с радостью совершает пиар-поездки в США. Он счастлив позировать на обложке журнала Vogue. Он счастлив принимать бесчисленных кинозвезд, которые посещают его и выкладывают фотографии в Instagram**. Он – пешка в игре больших людей на фоне бесконечной войны».

«Видит ли кто-нибудь хоть малейшие признаки того, что Украина побеждает? А мы просто продолжаем посылать миллиарды. Мы даже не знаем, куда отправляем танки. Если бы не Америка, этот конфликт уже бы закончился», – подчеркнула ведущая популярного британского телеканала.

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Лондон, Иван Бабурин

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