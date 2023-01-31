Минобороны Франции: У нас нет «табу» на поставки истребителей Киеву

Глава минобороны Франции Себастьян Лекорню в ходе совместной пресс-конференции с украинским коллегой Алексеем Резниковым во вторник, 31 января, заявил, что для Париже нет табу в вопросе поставок Киеву истребителей, – сообщает РИА Новости.

В ходе своего выступление перед СМИ Лекорню сказал: «Что касается самолетов, у нас в этом вопросе нет табу. В этом вопросе мы опираемся на три критерия, о которых уже говорил президент республики. Правительство Франции еще не приняло окончательного решения относительно подготовки украинских пилотов для дальнейших полетов на истребителях. Париж еще обсудит этот момент взаимодействия с Киевом».

Напомним, что ранее президент Франции Эманюэль Макрон заявил о критериях поставок вооружений киевскому режиму следующее: «Эти критерии – полезность и эффективность того или иного типа вооружений для ВСУ. Поставки не должны повышать риск эскалации конфликта. Передача оружия не должна ослаблять обороноспособность французской армии».

Париж, Иван Бабурин

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