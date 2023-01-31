СМИ: Абрамович передаст Украине более двух миллиардов фунтов стерлингов

Российский миллиардер бизнесмен Роман Абрамович в ближайшее время передаст Украине историческую сумму в 2,3 миллиарда фунтов стерлингов, вырученную от продажи футбольного клуба Челси, – сообщает The Telegraph.

Как пишет британское издание, правительство Великобритании близко к тому, чтобы передать 2,3 млрд фунтов, вырученные Романом Абрамовичем за продажу «Челси», в фонд на помощь пострадавшим от «военной операции» на Украине. … Лондон заканчивает все согласования и будет ждать одобрения из ЕС, поскольку Абрамович под санкциями и в Великобритании, и в Евросоюзе. Деньги получит специальный фонд, и это станет одним из крупнейших пожертвований в пользу жертв подобных конфликтов».

«Фонд может получить деньги в течение нескольких недель, так как он уже близок к тому, чтобы получить лицензию Комиссии Великобритании по благотворительности. В ближайшие недели будет представлено правление фонда, а также объявленоо его проектах. В правление войдут «всемирно признанные» деятели из гуманитарной и деловой сфер. Возглавит фонд бывший глава британского офиса детского фонда ООН UNICEF Майк Пенроуз», – сообщает со ссылкой на источники The Telegraph.

Следует отметить, что для оформления продажи клуба российскому миллиардеру пришлось запрашивать разрешение у правительства Британии. Чиновники контролировали сделку, чтобы «ни один фунт не достался Абрамовичу», хотя российский бизнесмен изначально заявил, что деньги с продажи пойдут «на помощь пострадавшим на Украине».

Лондон, Иван Бабурин

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