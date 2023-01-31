В ООН будут приветствовать расследование любого применения мин «Лепесток» против мирных жителей

Заместитель официального представителя генсекретаря ООН Фархан Хак на брифинге во вторник, 31 января, заявила, что необходимо расследовать любое применение мин, в результате которого гибнет гражданское население, – сообщает ТАСС.

Отвечая на вопрос о проведении расследования жертв среди гражданского населения в результате использования украинскими боевиками противопехотных мин «Лепесток» в Донбассе, Фархан Хак сказала: «Когда есть вероятность того, что подобные вооружения могут привести к жертвам, необходимо проводить полноценное расследование, мы бы его приветствовали».

Кроме того, замофициального представителя генсекретаря ООН, комментируя дискуссии о возможных поставках киевскому режиму западных истребителей и другой военной техники, сказала: «У нас нет позиции по конкретным технологиям. Очевидно, наша обеспокоенность заключается в том, что противостояние продолжается. Мы хотим, чтобы оно прекратилось. Мы хотим, чтобы стороны делали все возможное для остановки боевых действий»

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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