Греция отказалась поставлять немецкие танки на Украину

Председатель правительства Греции Кириакос Мицотакис во время визита в Японию заявил, что Афины не будут передавать Украине танки Leopard 2, – сообщает во вторник, 31 января, журнал Nikkei Asia.

В интервью журналу Мицотакис, в частности, сказал: «Мы оказали существенную военную поддержку Украине. Например, передали бронированные машины пехоты. Но, мы не дадим танки Leopard 2 по той простой причине, что они абсолютно необходимы для нашей оборонной стратегии. Мы хотим поддерживать Украину, но не за счет наших оборонных возможностей».

Токио, Иван Бабурин

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