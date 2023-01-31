Во Франции против пенсионной реформы на улицы вышли почти три миллиона человек

Профсоюз «Всеобщая конфедерация труда» (CGT) во вторник, 31 января, сообщил, что на акции протеста против пенсионной реформы вышли около 2, 8 млн. человек, – передают французские СМИ.

Согласно данным CGT, в Париже на акцию протеста против пенсионной реформы на улицы вышли 500 тысяч человек. В других крупных городах страны сообщается о таких данных: в Бордо на улицы вышло 70 тыс. человек, в Нанте – 65 тысяч, в Лионе протестовали 45 тысяч французов. Всего на демонстрации против пенсионной реформы на улицы вышло около 2, 8 млн. французов.

Со своей стороны МВД Франции оценили количество участников акций протеста более чем в два раза меньше – в 1,2 млн. человек, а в Париже столичные правоохранители насчитали менее 100 тысяч демонстрантов.

В свою очередь французские СМИ отмечают, что в целом во вторник, 31 января участников протестов было больше, чем во время первых демонстраций, прошедших 19 января. Тогда профсоюзы заявляли о двух миллионах протестующих, а власти Франции сообщили, что на улицы по всей стране вышло не более миллиона человек.

Следует отметить, что после окончания манифестаций во вторник, 31 января, крупнейшие французские профсоюзы призвали к новым акциям протеста 7 и 11 февраля.

В своем микроблоге в Twitter во вторник вечером профсоюз «Рабочая сила» (FO) было опубликовано объявление: «По итогам межпрофсоюзного совещания, проводившегося в офисе профсоюза «Рабочая сила», объявлено о двух днях мобилизации: 7 и 11 февраля. Все мобилизованы против пенсионной реформы!»

Напомним, что акции протеста во Франции стали реакцией на представленный 10 января премьер-министром Пятой республики Элизабет Борн проект пенсионной реформы, предусматривающий увеличение пенсионного возраста с 62 до 64 лет.

Следует отметить, что президент страны Эманюэль Макрон в ходе избирательной кампании в 2022 году заявлял о решимости провести пенсионную реформу до конца своего второго срока.

Париж, Иван Бабурин

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