СМИ: Правительство Израиля готовится рассмотреть сценарий «следующей войны»

Новый военно-политический кабинет министров Израиля в ближайшие дни рассмотрит базовый сценарий следующей войны, включающий угрозы, к которым готовится ЦАХАЛ и обновляемый раз в несколько лет. В июне 2023 года планируется проведение учений по этому сценарию, – сообщает обозреватель портала Ynet Йоав Зейтун.

Автор портала пишет, что последний сценарий был утвержден предыдущим правительством летом прошлого года, и теперь новый сценарий должен быть рассмотрен обновленным кабмином.

«Помимо ведения боевых действий на внешних границах, ЦАХАЛу придется принимать участие в обеспечении безопасности трасс внутри страны. Такой вывод был сделан на основании опыта 2021 года, когда оказались перекрыты многие дороги в Негеве и Галилее, в том числе ведущие к базам ВВС. В рамках сценария помогать полиции и пограничной полиции будут две бригады резервистов легкой мотопехоты», – сообщает Йоав Зейтун.

В публикации также говорится, что «основным отличием от предыдущих сценариев в новом будут рассмотрены массовые беспорядки в арабских и смешанных населенных пунктах и, как следствие – паралич значительной части общественного и грузового транспорта. По оценке ЦАХАЛа, многие из жителей этих регионов работают водителями и вряд ли захотят или не смогут заниматься своими обязанностями во время войны. Следствием остановки грузовых перевозок может стать образование дефицита продуктов и лекарств на прилавках магазинов и аптек».

«Также сценарий включает в себя массированные кибератаки на системы светофоров, банкоматы, мобильные приложения транспорта, больничных касс и т.д., а также создание серьезных помех работе сотовых сетей и проникновение террористов из сектора Газы», – сообщает обозреватель портала Ynet и добавляет: «При этом сами по себе ракетные обстрелы заботят ЦАХАЛ в меньшей степени, так как 70% населения страны имеет быстрый доступ к убежищам в квартирах, на этажах домов или в подвалах зданий».

Тель-Авив, Иван Бабурин

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