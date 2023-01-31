В Венгрии напомнили украинскому политику об установке памятников пособникам нацистам по всей стране

Госсекретарь Венгрии Янош Надь во вторник, 31 января, напомнил мэру Днепропетровска Борису Филатову о том, что на Украине ставят памятники пособникам нацистов, убивавшим еврейское и польское население. Надь сделал свое заявление в ответ на высказывание украинского политика о том, что «Венгрию ненавидят везде», и что Будапешт «в каждой мировой войне стремился угодить тиранам», – сообщают СМИ.

В видеообращении, опубликованном на странице в одной из соцсетей, венгерский политик говорит: «Вопрос, кого и где ненавидят, очень субъективен. В то же время то, что политический руководитель из ненависти делает шовинистические выводы, более чем проблематично. То, что Венгрия стремилась угодить тиранам – такое же искажение, как и остальные вспышки гнева. Думаю, что гражданину страны, чье название означает «у края», надо бы знать, как сложно и как рискованно балансировать на периферии великих держав и под их постоянным давлением».

«Я также не считаю уместным, что по всей Украине ставят памятники лицам, во время Второй мировой войны сотрудничавшим с нацистами. Тем лицам, которые участвовали в истреблении еврейских и польских граждан. Скромность и знание истории были бы обоснованы», – заявил Янош Надь и напомнил Филатову, что украинские военные «в составе Красной Армии участвовали в подавлении венгерской революции 1956 года».

Что касается заявления Орбана, который накануне в разговоре с журналистами сравнил Украину с Афганистаном, назвав ее «ничейной землей», венгерский госсекретарь сказал: «Премьер-министр имел в виду не вашу страну, а прифронтовые территории, где идут жестокие бои. Если посмотреть на фото и видео оттуда, действительно похоже на Израиль, и, поскольку мало просматривается шанс, что война там скоро подойдет к концу и жизнь возобновится, это с сожалением, но по праву можно назвать ничейной землей».

Будапешт, Иван Бабурин

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