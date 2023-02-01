Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в среду, 1 февраля, комментируя требования экс- британского премьера Бориса Джонсона поставок истребителей Зеленскому, рекомендовал британцу писать колонки для GQ.

В своем микроблогу в Twitter Медведев написал: «Борис Джонсон, лохматый журналист и фанат незаконных вечеринок во время локдауна, опять требует истребителей для Киева. Все напрасно. Ничто не поможет провалившемуся украинскому государству! А Джонсону было бы лучше вернуться к написанию своих автомобильных колонок для GQ».

Москва, Иван Бабурин

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