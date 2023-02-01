Захарова: Запад втягивается в прямое противостояние с Россией на поле боя

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге, в среду, 1 февраля, заявила, что Запад все больше втягивается в открытое противостояние с Россией на поле боя, – сообщают СМИ.

Отвечая на вопрос, находятся ли отношения России и США в худшей точке со времен «холодной войны», Захарова сказала: «Сейчас мы видим, как коллективный Запад все больше и больше втягивается в открытое противостояние на поле боя нашей стране. Тут уже все пройдено, перейдено и перечеркнуто из того, что было накоплено за последние десятилетия позитивного и на что обращала внимание наша страна».

Официальный представитель российского МИДа, напомнив о предложениях России по гарантиям безопасности, озвученным в конце 2021 года, заявила: «Тогда можно было говорить про некие точки, а сейчас мы видим, как об этом говорит российское руководство и, в частности министр иностранных дел России, как Запад переходит от гибридной войны к войне как она есть».

Москва, Иван Бабурин

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