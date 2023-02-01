В Совбезе РФ признали дефицит агитаторов и пропагандистов

Помощник секретаря Совета безопасности РФ Наиль Мухитов заявил, что потребность в агитаторах и пропагандистах сейчас как никогда высока, поскольку существует необходимость в организации разъяснительной работы среди всех слоев населения России, которая помогла бы распознавать фейки о спецоперации, – сообщает в среду, 1 февраля, «Российская газета».

В интервью изданию Мухитов сказал, что «молодым людям чрезвычайно трудно принять информацию о происходящем в наши дни. В частности, о том, что Запад сегодня вынашивает реваншистские планы уничтожения нашей страны. … Сотни телеканалов и радиостанций специализируются на развлечениях, а тысячи телеграм-каналов тиражируют слухи либо ложь. Важно разобраться в этом потоке, распознавать вредоносное и деструктивное содержание. Необходимо организовать разъяснительную работу среди всех слоев населения. Агитаторы, пропагандисты и политработники – это не архаичные профессии, потребность в них высока как никогда. Классные руководители в школах, кураторы курсов в вузах, актив на предприятиях обязаны доводить до людей достоверную информацию».

«У некоторых молодых людей нет комплексного понимания о причинах начала специальной военной операции, поскольку они привыкли получать короткую, лишенную анализа информацию. … Порой черпают факты из зарубежных каналов, а знания о войнах и международных конфликтах вообще получают из компьютерных игр», – отметил помощник Секретаря российского Совбеза.

Москва, Иван Бабурин

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