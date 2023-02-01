Генсек НАТО заявил, что поставки оружия Киеву создадут условия для мира

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время визита в Японию заявил, что поставки оружия Украине могут создать условия для мирного урегулирования конфликта в будущем, – сообщает в среду, 1 февраля японская газета Nikkei.

В интервью издании. Столтенберг, в частности, сказал: «Для мирного решения конфликта путем переговоров при сохранении Украины как суверенного и независимого государства необходимо оказать военную помощь Киеву. Оружие, поставленное сегодня, может создать условия для мирного урегулирования завтра».

Кроме того, генсек НАТО рассказал о том, что Североатлантический альянс «несет всем демократию и процветание, и только русские воспринимают его как опасность».

«Тот факт, что Россия и Китай сближаются, лишь подчеркивает, что Китай представляет угрозу, представляет собой проблему и для союзников по НАТО. Опять же безопасность не является региональной, безопасность глобальна, безопасность взаимосвязана. Мы приняли свободный независимый выбор свободных независимых государств стать частью НАТО. И расширение НАТО помогло распространить демократию, свободу и процветание по всей Европе так, как мы никогда раньше не видели. Это следствие расширения НАТО. Это только Россия интерпретирует это как угрозу, потому что российский президент Владимир Путин боится демократии, свободы, потому что это подорвёт его авторитарный режим», – подчеркнул глава военного блока НАТО.

Токио, Иван Бабурин

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