Памятник из песка Зеленскому установили в Эстонии

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас в среду, 1 февраля, сообщила, что в республике появился памятник Владимиру Зеленскому из песка, напоминающий своей композицией статую Свободы в США,– сообщают местные СМИ.

На своей странице в одной из соцсетей глава эстонского правительства написала: «Община Тырвы построила посвященный Украине Парк Свободы, в центре которого возвышается гигантская песчаная скульптура президента Украины Зеленского».

Как отмечают эстонские СМИ, «скульптура установлена в городе Тырва. Песчаный Зеленский поднимает одну руку вверх, а во второй держит щит с трезубцем. При этом он одет в римскую тогу. Жители города оставят его до победы Украины».

Таллинн, Иван Бабурин

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