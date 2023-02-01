Украинских боевиков в Германии будут готовить управлению танками по сокращенной программе

Министр обороны Германии Борис Писториус на брифинге в среду, 1 февраля, заявил, что обучение украинских солдат управлению танками Leopard по сокращенной программе наначнется в ближайшее время в немецком Мюнстере, – сообщают СМИ.

В ходе общения с представителями СМИ Писториус сказал: «Это будет, конечно, не полный курс обучения, каким его проходят наши солдаты. Но по-другому не получится. Это будет обучение, в ходе которого они получат самые необходимые навыки. Это будет происходить в Мюнстере, так же, как и в случае с обучением на БМП Marder. И оно начнется очень скоро».

Следует отметить что на странице германского минобороны в Twitter был размещен видеоролик, в котором Борис Писториус прокатился на Leopard 2A6 перед отправкой танков Украине.

Берлин, Иван Бабурин

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