В Белгородской области будут привлекать к ответственности за съемки работы систем ПВО

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в среду, 1 февраля пообещал привлекать, в том числе к уголовной ответственности за съемки и размещение видеороликов с работой ПВО, – сообщают местные СМИ.

Отвечая на жалобу жительницы области на группы в соцсетях, которые выкладывают видео работы ПВО, Гладков в прямом эфире местного телеканала сказал: «Сейчас законодательство достаточно жестко регламентирует представление данной информации. А мы уже будем принимать решение вместе с прокуратурой, с военной прокуратурой о привлечении жителей, размещающих данную информацию, к административной или уголовной ответственности».

Белгородский губернатор также предложил сбрасывать такие посты белгородским властям, чтобы контролировать информацию в интернете.

«Дальше вопрос о привлечении к ответственности будет решаться совместно с прокуратурой», – подчеркнул Вячеслав Гладков.

Следует отметить, что в связи с неоднократными обстрелами со стороны Украины в Белгородской области с апреля 2022 года введен желтый уровень террористической опасности.

Белгород, Иван Бабурин

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